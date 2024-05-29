沖縄 本蛇皮 三線　ハードケース付

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商品詳細
ペット無し・禁煙環境です。【商品】沖縄本蛇皮三線 ハードケース付【状態】動作確認済みです。使用に伴う擦れ、皮にささくれのような物はありますが破れや大きな傷なくまだまだお使い頂けます。あくまでも中古品なのでご理解ください。写真にある物が全てになります。ハードケース（少し汚れがあります）を緩衝材で梱包してして配送します。#三味線#三線#蛇
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