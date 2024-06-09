TOPPS2020 大谷翔平直筆サインカード

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2020年に発売された、TripleThreadsに封入された大谷翔平の直筆サインカードになります「GAME-USEDMEMORABILIA」と表記があり、実際の試合で使用したユニフォームとバットが埋め込まれています9枚限定と数も少なく、昨今多く見かける大谷翔平のサインカードの中でも特に希少価値が高いものと認識しています価格は高めに設定していますが、相場を大きく下回らないのであれば、値下げに応じるつもりです本塁打王の獲得により、よりレートが上がることが予想されます、この機会に如何でしょうか？#大谷翔平#TOPPS#BBM#epoch#直筆サイン#二刀流#日ハム#北海道日本ハムファイターズ#エンゼルス#TripleThreads