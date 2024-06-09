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商品詳細
開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。表面左下に傷があります。画像でご確認ください。トラブル防止の観点からプレイ用としてのご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。折れ濡れ対策をして発送させていただきます。
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