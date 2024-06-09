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エンテイGX HR
商品番号 V43632461590
商品名

エンテイGX HR
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。表面左下に傷があります。画像でご確認ください。トラブル防止の観点からプレイ用としてのご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。折れ濡れ対策をして発送させていただきます。
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