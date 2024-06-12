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El Maya JUNIOR Japan Vintage レスポールタイプ
商品番号 C72203000942
商品名

El Maya JUNIOR Japan Vintage レスポールタイプ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 11,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルマヤという古い日本製ギターです。1970年代の品と見受けられ、国産と言えどコピー技術の高くない時代の一品。初期グレコのようなチープな印象のレスポールタイプです。傷、使用感は見受けられる状態です。フレット、ネックに問題はありません。写真のケースが付属します。Youtubeにて「JapanVintageElMayaJUNIOR1970年代国産レスポールコピーモデルを紐解く」という動画をアップしております。メンテナンス、内部の確認、サウンドチェックを行っておりますので是非ご確認ください。気になる点はご質問ください。※ギタースタンドは撮影用のため付属しません。
http://narcologia.ru/goods/assessor770203.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial341516.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce17255.html
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