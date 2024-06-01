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商品詳細
浦島坂田船うらたぬきさんの缶バッジ、カジノチップになります。痛バに使用していた為、多少の錆や傷がありますがほぼ目立ちません。⭕️はホログラムです。・即購入○・バラ売り○・値下げ×・取り置き×(250×47)+手数料バラ売りの場合〜10点は1点300円+手数料+送料、11点〜は1点250円+手数料+送料梱包方法:スリーブ+プチプチ+水濡れ防止お気軽にお声掛けください。検索用浦島坂田船｜うらたぬき｜缶バッジ｜缶バッチ｜グッズ｜やまだぬき｜春ツ｜夏ツ｜ワンマン｜ハロウィン｜たぬワン
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