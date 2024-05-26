美品！ 5弦カンテレ/民族弦楽器/フィンランド/初心者向け/ポジションシール

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美品！5弦カンテレ/民族弦楽器/フィンランド/初心者向け/ポジションシールご覧いただきありがとうございます。美品！5弦カンテレ/民族弦楽器/フィンランド/初心者向け/ポジションシール有・本体は傷や劣化もなく状態はいいと思います。写真でよくご確認下さい。・本体のみでケースやチューニングレンチ、替え弦、箱や説明書等はありません。※サイズや状態等ご納得頂ける方のみご購入をお願いいたします。必ず写真をご確認の上ご検討下さい。あくまでも中古品のため細部まで気になる方はご購入をお控え下さい。写真にあるものが全てです。他の付属品はありません。コメント無しの即購入OKです。よろしくお願いいたします！#5弦カンテレ#民族弦楽器#フィンランド#初心者#ポジションシール#琴#ミニチュア#弦楽器#美品#ミニ琴#5弦#琴#ミニチュア#カンテレ#弦楽器種類···その他アクセサリー・パーツ···弦