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本加賀友禅＊作家作品絵画　流水に水鳥
商品番号 F83377391122
商品名

本加賀友禅＊作家作品絵画　流水に水鳥
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本加賀友禅友禅の絵画です。手描き友禅の絵画というのがあまり流通しているものではないので、珍しいかと思います。せっかく手元にあるのですが、飾る場所がなく勿体無いので作品を愛でていただける方にお譲りします。本加賀友禅作家　稲手明仁サイズ縁込み46×60×3(高さ)中の絵画のサイズ28×40定価で大体30万程です。比較的新しい作品で、状態はとても良いです。※元々入っていた箱や梱包材をおつけして発送となります。※プロフィールご一読お願い。※お値下げ交渉承ります。伝統工芸品加賀友禅　作家物訪問着　黒留　振袖
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