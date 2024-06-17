ドラクエⅤ ジオラマ　　フィギュア

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)本日はドラクエⅤをイメージしたジオラマとフィギュアセットの出品です。ジオラマはメルカリで購入しました。パパスのみ足裏に針金をつけて、ジオラマに刺してます。他のフィギュアは置いていたり、うまくバランスを使って立てかけています。元々のフィギュアの台座があるものは一緒に送ります。全て揃ってるわけではないのでおまけ程度にお考えください。スレや傷はないかと思われます。喫煙者、ペットはおりません。写真のものが全てです。即購入OK！どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m