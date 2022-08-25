audio-technica カーディオイドコンデンサーUSBマイクロホン A…

audio_technicaカーディオイドコンデンサーUSBマイクロホンAT2020USB_Xオーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio_technicaカーディオイドコンデンサーUSBマイクロホンAT2020USB_X2022年9月に購入しました。ポッドキャストの収録に使用していました。月に3〜4時間程度でしょうか。大事に使っていたので、使用感もそれほどなく、使用にも問題ありません。別のマイクに買い換えるために出品します。使用していたポップガードも同梱します。バラ売りはしません。また、ポップガードは、マイクの箱に箱ごとバラして同梱します。替えゴムも一緒に入ってます。梱包はすでに完了してます。すぐに発送できます。値引き交渉、承ります。種類···マイク



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