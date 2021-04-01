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油絵 岩田順三作 『若草山から東大寺を望む風景』
商品番号 R78766470825
商品名

油絵 岩田順三作 『若草山から東大寺を望む風景』
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 7,172 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岩田順三作油絵(額装品)。特に題名は記されておりませんが『奈良若草山の山上から東大寺を望む風景』です。落ち着いた色調で非常に美しい風景として描かれています。私の父は奈良で美術工芸関係の仕事をしておりました関係で入手させて頂いたものです。入手時の箱に入れたまま一度も部屋に飾ることもなく大切に保管しておりました。額のガラスに飛散防止の為貼ってあったセロテープも貼ったままです。自宅での長期保管で絵そのものは問題ありませんが額には多少の汚れ等が有ります。額縁　縦470mm×横565mm絵　　縦410mm×横315mm
http://narcologia.ru/goods/diamond398658.html
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