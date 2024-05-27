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PROTECプロテックソプラノサックス用セミハードケース
商品番号 K62401414634
商品名

PROTECプロテックソプラノサックス用セミハードケース
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古ですが目立ったキズ、汚れはありません。内部のクッションが取り外し可能なので、ストレート、デタッチャブルに適応可能です。小物入れが付いてます。ストラップは純正品ではないのですが問題無く使用出来ます。きちんと梱包して送りますのでよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis259544.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation729521.html
http://narcologia.ru/goods/smear405504.html

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