PROTECプロテックソプラノサックス用セミハードケース

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商品詳細
中古ですが目立ったキズ、汚れはありません。内部のクッションが取り外し可能なので、ストレート、デタッチャブルに適応可能です。小物入れが付いてます。ストラップは純正品ではないのですが問題無く使用出来ます。きちんと梱包して送りますのでよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis259544.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation729521.html
http://narcologia.ru/goods/smear405504.html
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