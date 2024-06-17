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加納嘉将　BOT メタルキーホルダー
商品番号 X38401928453
商品名

加納嘉将　BOT メタルキーホルダー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AGEHAポーズの大きいメタルキーホルダーです。購入後一度も外に持っていっていないため、美品かと思います。元の外袋はありません。プチプチを巻いたのち、封筒に入れての発送予定です。加納嘉将加納嘉将　メタルキーホルダー加納嘉将　BOTメタルキーホルダー加納嘉将　グッズ加納嘉将　レアBOTBATTLEOFTOKYOBATTLEOFTOKYOメタルキーホルダーBALLISTIKBOYZバリボバリボ　グッズバリボ　メタルキーホルダービッグメタルキーホルダーAGEHAメタルキーホルダー
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