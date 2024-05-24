Lucky²フォトカードセット

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商品詳細
Lucky²フォトカード35枚ラキラキLove通常版CDセットになります。自宅保の為、初期傷、経年劣化など気になる方はご遠慮下さい。ご理解いただけます方のみのご購入をよろしくお願い致します。#Lucky²#山口莉愛#杉浦優來#永山椿#深澤日彩#比嘉優和#佐藤栞奈#上村梨々香#森朱里#佐藤妃希#ラキラキLove
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