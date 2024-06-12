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YAMAHA　電子ピアノ　ARIUS
商品番号 X41724264948
商品名

YAMAHA　電子ピアノ　ARIUS
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...電子ピアノYAMAHA　ARIUS　YDP-S3418年製※椅子にボールペン跡あり3年程前に購入し、子供が練習に使っていました!使わなくなったので、お譲りします。東京都墨田区の自宅まで取りに来ていただける方、又は着払いでお願いします❗
http://narcologia.ru/goods/seamless860129.html
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