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- 【非売品】SEIKO セイコー 大谷翔平 フィギュア ボブルヘッド 新品未使用
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商品詳細
値下げしました！※自宅保管の旨、ご了承ください。未開封のため中身は無事ですが、外箱のバッド横辺りにシミがあります。※即決OKです。※配送中の破損などは責任を負えませんので、ご理解ご了承の程お願いいたします。質問等ございましたらお気軽にコメントください♪
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