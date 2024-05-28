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【非売品】SEIKO セイコー 大谷翔平 フィギュア ボブルヘッド 新品未使用
商品番号 B15867764899
商品名

【非売品】SEIKO セイコー 大谷翔平 フィギュア ボブルヘッド 新品未使用
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！※自宅保管の旨、ご了承ください。未開封のため中身は無事ですが、外箱のバッド横辺りにシミがあります。※即決OKです。※配送中の破損などは責任を負えませんので、ご理解ご了承の程お願いいたします。質問等ございましたらお気軽にコメントください♪
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