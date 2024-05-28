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人気作家★加地学【師：森岡成好】★赤織部窯変茶碗
商品番号 M79820014620
商品名

人気作家★加地学【師：森岡成好】★赤織部窯変茶碗
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道で作陶されています人気作家　加地学さんの北海道の土に銅等の釉薬を掛け分け酸化焼成で独特の赤織部を出した類を見ない迫力のある茶碗になります。高さ：約７，５ｃｍ、径：約１４，５ｃｍ程度になります。【プロフィール】1北海道　虻田郡留寿都村在住　1967年　北海道生まれ　　　1991年　インドへ旅し陶に目覚める　　1995年　和歌山　盛岡成好氏に師事　　2001年　北海道留寿都村に築窯注意事項作品のみになります。一般的な作品と違い、焼けの強い個性（作風）をご理解可能な方のみ入札をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/pompous231423.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford652073.html
http://narcologia.ru/goods/browse383991.html

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