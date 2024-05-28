人気作家★加地学【師：森岡成好】★赤織部窯変茶碗

北海道で作陶されています人気作家 加地学さんの北海道の土に銅等の釉薬を掛け分け酸化焼成で独特の赤織部を出した類を見ない迫力のある茶碗になります。高さ：約７，５ｃｍ、径：約１４，５ｃｍ程度になります。【プロフィール】1北海道 虻田郡留寿都村在住 1967年 北海道生まれ 1991年 インドへ旅し陶に目覚める 1995年 和歌山 盛岡成好氏に師事 2001年 北海道留寿都村に築窯注意事項作品のみになります。一般的な作品と違い、焼けの強い個性（作風）をご理解可能な方のみ入札をお願い致します。



人気作家☆加地学【師：森岡成好】☆赤織部窯変大茶碗-



人気作家☆加地学【師：森岡成好】☆赤織部窯変ぐいのみ（大）-



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加藤十右衛門作 織部茶碗



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