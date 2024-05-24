Air DO B767-300ER 特別塗装\

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商品詳細
メーカー:Pneonix社製スケール:S=1/200レジ番号:JA607A状態：新品モデル。スタンド：付属されていません。素材：ダイキャスト製。海外よりお取り寄せのため外箱にシワなどが見られる場合がありますがモデル自体に影響はありません。
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