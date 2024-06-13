ポケモンカード5パック✖︎3セット

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商品詳細
151とブイスターユニバースは、未リサーチでございます。黒炎の支配者のみサーチしておりますので、レアカードは期待しないで下さい。ジョーシンやコジマビックカメラで集めたものです。すり替え防止のため、返品はご遠慮いただいております。ご了承ください。ご質問などあれば気軽にご連絡ください。#ポケモンカード151#vstarユニバース#黒炎の支配者#ポケモンカード黒炎の支配者#ブイスターユニバース
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