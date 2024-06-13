シルキー 29 ホルンマウスピース

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商品詳細
シルキーのホルン用マウスピースです。標準的な大きさでコントロールしやすく、マウスピースに重さがあり、個人的には深みのある音が出ているような感覚です。新品を試しに数回吹いた程度なので、若干のすれは見られますが、目立った傷などは見られないと思います。以下ヤマハ様のサイトより引用です。ヤマハ様のサイトからの引用です。定価 ¥12,100カップ内径 17.53カップ深さ ミディアムボア径 4.39リム厚 4.4シャンク アメリカンシャンク素人検品、中古品にご理解いただけると幸いです。なお返品は不可でお願いいたします。よろしくお願いいたします。シルキーフレンチホルンホルンマウスピース
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