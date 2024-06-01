ポケモン グッズ キーホルダー チャーム マスコット フィギュア ピカチュウ

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ご覧いただきありがとうございます。【即購入OK】ポケットモンスターポケモンアニメゲームグッズアクリルキーホルダーアクキーキーホルダーチャームアクリルスタンドアクスタアクリルフィギュアアクリルフィギュアチャームマスコットピカチュウ［当時物・入手困難］・ピカチュウ(アクリルキーホルダー) 1点新品・未開封品ですが、当時物になりますので完璧を求められる方、神経質な方、初期傷や経年劣化をご理解いただけない方は購入をご遠慮ください。内容は画像にて御確認下さい。OPP袋に入れ、プチプチで包み丁寧に梱包し発送致します。他にも多数、ポケカ、ポケモングッズを出品しております。#ポケモンverde◀︎⇧是非ともご覧下さい。※商品画像無断転載禁止#ポケットモンスター#ポケモン#グッズ#アクリル#キーホルダー#アクリルキーホルダー#アクキー#チャーム#ストラップ#verde10#アクリルスタンド#アクスタ#アクリル#フィギュア#アクリルフィギュア#ピカチュウ#アニメ#ゲーム#マスコット