ツインペダルTAMASTANDARDDRUMTWINPEDALS HP300TW

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商品をご覧頂きありがとうございます。(北海道、沖縄、離島の方は送料が別途かかる場合がございますので購入前にコメントください)★タバコ吸いません、ペットいません★【メーカー】TAMA【型番】HP300TW【機能】ドラム用ツインペダル【コンディション】中古品ですので、使用感はありますがまだまだご使用頂けます。一箇所ボルトがありませんが問題なく使用できてます。【付属品】本体のみ【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】2日から3日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。複数販路併売のため、キャンセルをさせていただく場合もございます」その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。☆☆☆他にも多数いろいろな商品揃えてます☆☆☆ こちらから見れます➡︎#海人の部屋 (^^)種類···ドラムセットレベル···中級者管理番号900923-06600-0002#drum#ドラム #ペダル #dw#ツインペダル #dw9000