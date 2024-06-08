ピート・モンドリアン 油彩画 手描き 貴重 鑑定書

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ご覧いただきありがとうございます。ピート・モンドリアン油彩画手描き貴重鑑定書額縁サイズ：61x68cm（素人採寸の為多少の誤差はお許し下さい）※本作品に鑑定書は付いておりますが鑑定書及び作品の経緯が不明な為 模写として出品致します。早い者勝ちです‼️値段交渉検討致しますコメントからお伝え下さい※中古美術品をご理解された上で作品及び額縁状態等 画像でご確認して頂き ご自身のご判断でご検討をお願い致します※携帯カメラで撮影しておりますカメラの精度及び撮影時の光加減等により実物の色合いと多少異なる場合 画像で映らない汚れ等もありますので予めご了承下さい古いものなので理解ある方宜しくお願い致します。他にも色々と出品してます、ぜひ観て下さい。検索キースヘリングKeithHaringバンクシーバスキアクロードモネパブロピカソルノワールゴッホワシリー・カンディンスキージョアン・ミロ児玉幸雄山下清林武藤田嗣治熊谷守一平山郁夫岡本太郎棟方志功畦地梅太郎牧野宗則梅原龍三郎三岸節子佐伯祐三上村松園山口長男鶴岡義雄荻須高徳ピート・モンドリアン