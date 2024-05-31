SLAM DUNK ジャンプ展 限定 マグカップ スラムダンク

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マグカップSLAMDUNKスラムダンク5年前の週刊少年ジャンプ展で購入しました。ジャンプ展限定品物です。今ではかなり貴重な品物になります。箱はないですが、棚に飾ってあって使っていないので状態は良いかと思います。ジャンプ展から数年経過しております。素人保管、美品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控えください。グッズ種類...食器/キッチン