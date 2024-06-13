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- 【限定899枚】2018 topps TBT 大谷翔平 ルーキーカード
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商品詳細
2018topps社オンライン限定【899枚】の2018ToppsTBTTROUTOHTANIUPTON#145なかなか見かけないルーキーイヤーtoppsオンライン限定販売のレアなカードです#MLB#メジャーリーグカードmlbカード#大谷翔平大谷エンゼルス#tbt限定メジャーリーグカードメジャー大谷翔平オンラインtoppstbtＭＬＢmlbルーキールーキーカードトラウトマイクトラウトアプトンジャスティンアップトンジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...その他サイン有無...無し性別...男初期キズ等気にされる方はご購入をお控え下さい。#shusトレカメジャーメジャーリーグメジャーリーグカードMLBmlbtoppsbowmanトレカカードトレーディングカード
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