RODE NT-USB

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商品詳細
RODENT-USBRODEMicrophones#RODEMicrophones#RODENT_USB種類...マイク、USBコンデンサーマイク元箱に破損有り、ポップガードに凹みと塗装はがれ有りですが本体は綺麗で状態も良いです。梱包前にPS4とPCにて動作確認済です。3年前に購入しました。購入後1年間使用したものの別のマイクを購入し2年間保管していました。
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