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RODE NT-USB
商品番号 P52292767322
商品名

RODE NT-USB
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RODENT-USBRODEMicrophones#RODEMicrophones#RODENT_USB種類...マイク、USBコンデンサーマイク元箱に破損有り、ポップガードに凹みと塗装はがれ有りですが本体は綺麗で状態も良いです。梱包前にPS4とPCにて動作確認済です。3年前に購入しました。購入後1年間使用したものの別のマイクを購入し2年間保管していました。
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