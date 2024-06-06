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- CEULA スタイリッシュ電子ピアノ 88鍵 ブルートゥース MIDI機能936
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商品詳細
北海道、離島、沖縄は追加送料がかかります。対象のかたは購入前にコメントをしてください。第3のセンサー「ダンパーセンサー」を鍵盤ごとに搭載したことで、音切れすることなしに高速の同音連打ができるという、グランドピアノでしか実現できない演奏が可能です。・多機能搭載ボイスレンジ機能、音色128種類、リズム128種類、デモ曲20種類、Bluetooth機能、記録/再生機能、リズム機能、デモ機能、メトロノーム機能、キーボードドラム機能、MIDIBluetooth機能・セット内容スタイリッシュ電子ピアノ88鍵盤本体２人掛け収納付きイスヘッドフォンUSBケーブルカバーグロスドライバークリップ楽譜シール
http://narcologia.ru/goods/contemplate207877.html
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