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松林誠 イラスト 原画 idee イデー
商品番号 U78524612830
商品名

松林誠 イラスト 原画 idee イデー
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 15,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松林誠さんのイラスト(原画)です。タイトルは「poeme/07」2020年3月にideeで購入しました。サイズフレーム全体縦約22cm×横約27cm×高さ約2cm購入後1ヶ月くらい日の当たらない場所に飾っていました。その後は箱に入れ、保管していました。個人所有の品ですので、気になる方は購入はご遠慮ください。返品、返金はご遠慮ください。ARABIA　アラビア恵文社イデー光原社　花田　工藝　民藝柳宗理　手仕事　クラフト柚木沙弥郎中川政七商店皆川明ミナペルホネン伊藤まさこクウネルオリーブセブンデイズホテル赤木明登堀井和子ほしよりこ
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