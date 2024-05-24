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中国骨董　青磁　砧型　鳳凰耳花瓶　中国古玩　骨董
商品番号 R58011721475
商品名

中国骨董　青磁　砧型　鳳凰耳花瓶　中国古玩　骨董
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。古品保管品です。箱なしです。大破破損割れかけありません。多少経年の保管スレ等ございます。ご理解の程宜しくお願いします。サイズ：24cm(H)カラー···ブルー　種類···花瓶　青磁　陶磁器
http://narcologia.ru/goods/smear852304.html
http://narcologia.ru/goods/recommended75490.html
http://narcologia.ru/goods/ordering136479.html

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