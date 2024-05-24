中国骨董　青磁　砧型　鳳凰耳花瓶　中国古玩　骨董

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。古品保管品です。箱なしです。大破破損割れかけありません。多少経年の保管スレ等ございます。ご理解の程宜しくお願いします。サイズ：24cm(H)カラー···ブルー 種類···花瓶 青磁 陶磁器
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