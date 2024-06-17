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- JJ 真空管 ECC83（12A7X）3本セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。中古品ですが、あまり使っておりません。ギター、ベースアンプのプリアンプ部の真空管です。チェックはしていませんが、使えていたので問題ないかと思います。ご不明点等ございましたらお問合せくださいませ。よろしくお願い致します。アンプ種類···プリメインアンプ
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