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JJ 真空管　ECC83（12A7X）3本セット
商品番号 O19774129844
商品名

JJ 真空管　ECC83（12A7X）3本セット
ブランド名 ジェイジェイ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。中古品ですが、あまり使っておりません。ギター、ベースアンプのプリアンプ部の真空管です。チェックはしていませんが、使えていたので問題ないかと思います。ご不明点等ございましたらお問合せくださいませ。よろしくお願い致します。アンプ種類···プリメインアンプ
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