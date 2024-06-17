NE-100B Noise Eater Base1枚

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Roland NE-100B [Noise Eater Base] 【お取り寄せ品】 ｜イケベ楽器店 Roland NE-100B [Noise Eater Base] 【お取り寄せ品】 ｜イケベ楽器店

自宅ドラム用に購入しましたが買い過ぎたために出品します。自宅で気軽にドラム演奏ができるV-Drums用防振アイテム“ノイズ・イーター・ベース”ノイズ・イーターNE-10/1と組み合わせて使用することで、ドラム演奏時に各種ペダル操作から発生する振動ノイズの床への伝わりをダブルで軽減。ノイズ・イーター・シリーズは、自宅で気軽にドラム演奏ができる環境づくりに役立ちます。主な仕様構成：化粧ニードルパンチカーペット（3mm厚さ）、耐圧板（20mm厚さ）、リサイクル塩ビ樹脂制振マット（2mm厚さ）、振動反射板（7mm厚さ）、緩衝剤（12mm厚さ）、合板（5.5mm厚さ）ホルムアルデヒド規制：規制対象外部位製品※建築基準法施行例20条の7では規制を受けない部位です。外形寸法/質量：幅(W)800mm奥行き(D)750mm高さ(H)53mm質量16kgカラー···ブラックNE-100BNoiseEaterBaseRoland#Roland#NE_100BNoiseEaterBase種類···その他アクセサリー・パーツ···その他