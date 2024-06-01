ポケモンカード ピカチュウ みんなでいわう プロモ 20th 224/SM-P ...

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ポケモンカードゲームピカチュウみんなでいわうプロモ20th224/SM-P目立つ大きな傷等は見当たりませんが、裏面枠に極小さなかけが見られます。画像をよくご確認の上、ご購入をお願いいたしますm(__)mすり替え・トラブル防止のため、返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。ピカチュウスリーブに入れて、折れ・濡れ対策をして、メルカリ便のゆうパケットポストで発送予定です。即購入大歓迎です。よろしくお願いいたします(^-^)