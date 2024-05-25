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ハガネール キラ1st ポケモンカードe
商品番号 L57537943224
商品名

ハガネール キラ1st ポケモンカードe
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードeの出品でございます。「第5弾神秘なる山」・ハガネールキラ1stEDITION入手時からカードファイルにて大切に保管しておりますが、発売から年数が経過しているため、こちらは中古品としてお考えください。目立った傷や汚れ等はございません。状態は良好です。写真にて状態をご確認ください。購入後、3日以内を目安に発送いたします。
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