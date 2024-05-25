ハガネール キラ1st ポケモンカードe

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードeの出品でございます。「第5弾神秘なる山」・ハガネールキラ1stEDITION入手時からカードファイルにて大切に保管しておりますが、発売から年数が経過しているため、こちらは中古品としてお考えください。目立った傷や汚れ等はございません。状態は良好です。写真にて状態をご確認ください。購入後、3日以内を目安に発送いたします。
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http://narcologia.ru/goods/troupe239611.html
http://narcologia.ru/goods/cotton115161.html
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ポケモンカード ハガネール eカード キラ 1ED PSA10 | labiela.com
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