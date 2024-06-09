BOSS 電子メトロノーム Dr. Beat DB-90

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商品詳細
商品名：BOSS電子メトロノームDr.BeatDB-90詳細：10年以上前に新品で購入、個人練習用で使用していました。ガムテープを貼った跡等、傷や汚れがありますが、動作には問題ありません。※2023年8月14日動作確認済です。動作確認の為に購入した電池もそのままお付けします。新品参考価格：18,700円(税込)(サウンドハウス販売価格)商品の状態については、写真でご確認下さい。中古品であることを十分ご理解いただき、ご検討いただきますようお願いいたします。#メトロノーム#BOSS#DB-90
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