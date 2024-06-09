有田焼、十二代今泉今右衛門窯、『錦草花文三足手あぶり』、銘有、合せ箱付

●寸法（画像1):口径約130mm、高さ約245mm、最大胴径約230mm、重さ約4200g。●状態:経年の割りには、保管が良かった為、概ね良好です。※お値段などのご相談、ご質問がございましたら、ぜひコメントを頂きたく宜しくお願い致します。



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今右衛門窯｜有田観光協会 ありたさんぽ



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