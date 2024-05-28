値下げ中　自動給餌器　ごはんだすよ2 塚本無線　新品未使用

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用品の種類···餌やり用品カメラと一緒に購入しましたが、我が家のネット環境では自動給餌器のカメラがスムーズに使えないことがわかりましたので、開封せずに出品します。ペットがご飯を食べる姿を見守ることができます。お皿の中まで覗けます。新品未使用、未開封ですが、人手に渡っていますのでご了承ください。定価22800円で購入しました。