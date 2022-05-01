Julius-K9 《ユリウス-K9》　　Sサイズ

新品購入しましたが、サイズが合わず出品いたします。試着のみの使用ですが、素人保管•中古品にご理解くださいませ。コンパクト配送となります。ヨーロッパ・ハンガリーにあるドッググッズブランド【Julius-K9】(ユリウス-K9)。公式HP引用↓IDCドッグベスト3in1は、着脱式の浮力パッドによってライフジャケットにも、通常の保護ジャケットにもなるアウトドア用のドッグベストです。・着脱式の浮力パッドは、ライフジャケットとしての浮力を与えるほか、背部のハンドルを持って犬を助け上げる際に、衝撃や圧力の緩衝材として働きます。・着脱式の浮力パッドを外せば、多機能IDCドッグベストは、犬を雨・風・寒さから保護するネオプレン製のドッグベストとなります・また、ライフジャケットとして使用する際に、浮力パッドの量を調節することで、運動負荷を変えることができ、水泳セラピーに役立ちます。背部の丈夫なハンドルと、リードを接続する丈夫なリングによって、犬の安全を確保できます。・浮力パッドは、1つは胸部、1つは背部の合計2つです。・カラーは、ネオンカラー一色です。サイズS胴回り44〜66cm



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