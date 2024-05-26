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ヒルズc/d 尿ケア2kg　フィッシュ入り
商品番号 S43360848612
商品名

ヒルズc/d 尿ケア2kg　フィッシュ入り
ブランド名 ヒルズ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

猫用　療法食　2kgフィッシュ入りです。賞味期限が2023年9月です。実家の猫のものですが消費しきれないため預かってきました。
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