二着☘️未使用☘️送料込☘️サマークーリングタンク2020年、L、ブラック

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ショップニュース｜おやまゆうえんハーヴェストウォーク

新品Lサイズでレアな2020年モデルはもう売っていません。毎年発売のサマークーリングタンク2020年モデルLサイズのブラック、2着です。ALPHAICONの文字をレイアウトした人気のピンクでとても可愛いデザインです。2020年だけガラッと雰囲気が変わってカッコ良いです。このモデルから生地が新しくなりました。しっかりした生地です。吸水速乾、UVカット、遮熱、接触冷感、防虫、防蚊の機能があります。梅雨時から夏にかけ、虫除け機能は魅力です。濡らして着せると冷んやりした着心地ですよ。蒸れを防ぐサイドメッシュです。買いだめしていたものですが、愛犬を手放しましたので、お譲りしたいと思います。用品の種類...服・アクセサリー用品用品の種類...服・アクセサリー用品用品の種類...服・アクセサリー用品用品の種類...服・アクセサリー用品用品の種類...服・アクセサリー用品