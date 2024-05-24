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エルモプロフェッショナーレキャットフード(4.8kg）
商品番号 F93395525120
商品名

エルモプロフェッショナーレキャットフード(4.8kg）
ブランド名 エルモ
特別価格 税込 1,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フードの種類・総合栄養食インドア、アダルト2kg...2袋400g...2袋計4.8kgペットの種類・猫フードの特徴…ドライタイプフードの種類...総合栄養食インドア、アダルト2kg...4袋400g...2袋計8.8kg在庫が溜まっているため、必要な方にお譲りしたいと思ってます！新品・未開封です。発送はそのままダンボールへ入れるのみとさせていただきます。即購入可能です！ご質問等ありましたら気軽にコメント下さい。
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