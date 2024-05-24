＜世界500本限定＞「PHOENIX」x「楯野川」　日本酒セット

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＜世界500本限定＞「PHOENIX」x「楯野川」 直筆サインカード入りコラボレーション日本酒セット（TATENOKAWAワイングラス付）droppで当選致しました。中身は確認のみで箱からは出してません。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。★セット内容・PHOENIX18LimitedEdition・PHOENIXRainbow （初代コラボレーション酒）・PHOENIXオリジナルお猪口・TATENOKAWAオリジナルグラス・メンバーの直筆サイン入りカードメンバーの直筆サイン入りカード今回の日本酒を手に取ってくださる方のために、メンバーが1点1点心を込めてサインしたカードがつきます。1点ものの直筆ですので、どんなサインが届くかは届いてからのお楽しみです。PHOENIX 18LimitedEdition・原料米：兵庫県産 山田錦100％・精米歩合：18％・アルコール度数：15度PHOENIX Rainbow （初代コラボレーション酒）・原料米：山形県産 出羽燦々100％・精米歩合：50％・アルコール度数：14度生産者：楯の川酒造産地：山形県容量：720ml1本付属品：PHOENIX オリジナルお猪口/TATENOKAWA オリジナルグラス/メンバーの直筆サイン付きカード定価３万円お値下げ不可#希少#限定