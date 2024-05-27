美品✨agnes b. スミレ花柄 Tシャツ ヴィンテージ

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美品✨agnesb.スミレ花柄Tシャツヴィンテージかなり前の物ですが状態は良いかと思います。珍しいスミレ柄のお品物で今は多分ない貴重な物ではないかと思います。⚫サイズ12表記普段Ssizeを着用している方なら着用可能です。下記サイズを参考にお願い致します。肩幅35cm身幅39cm着丈55cm袖丈11cm⚫素材画像にてご確認下さい。※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。状態は画像でご確認ください。傷汚れなど見落としがある場合もありますのでご容赦下さい。美品ですが中古品で自宅にて保管していたものになりますので、ご了承くださいm(__)m⚠️光加減により、写真と実物とで色が違って見える場合がありますが、ご了承ください。気になるようでしたら購入前に確認してください。(なるべく実物の色に近い色に調光はしております。)⚠️御手数ですが、1度プロフィールご確認お願い致します。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。アニエスベー