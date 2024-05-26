エルメスニット　キャミにもインナーとしても暑い夏に大活躍。

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商品詳細
エルメスニットです。サイズはSMとなっておりますが、Mサイズ位かと思います。中にインナーを着て戴いくと、今暑い夏、涼しげに活躍してくれるかと思います。縫い方は、さすがエルメスで糸の始末など、本当に綺麗かと思います。肩が長いようでしたら、肩中心で糸で詰めても宜しいかと思います。お色は濃いブラウンです。おサイズ肩幅 33㎝前後 伸びますのでアバウトです。身幅 42㎝前後×2 やはり伸びますのでアバウトです。着丈 54㎝前後糸切れ、ひきつれも無いと思いますが、素人目の検品なので、もれが有りましたらすみません。もう、着ないので格安にて。エルメスタグアップ忘れてました。写真追加致しました。
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