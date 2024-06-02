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商品詳細
カラー...ブラック種類...ハンドバッグゲンテンの本革バッグです。コロンとしたフォルムでとても可愛いです。大切に使用しておりましたので状態も良いと思います。袋や付属品はありません。写真の物が全てです。
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