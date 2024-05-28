ルイヴィトン ダミエ 白 長財布 LOUIS VUITTON 美品

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商品詳細
サイズ横21,5縦11マチ2カード入12枚可能ファスナー、お札入各2箇所シリアルはMl1100。小銭入れなどは薄い汚れがあります。リング近くに少し革が黄色くなっているのが一ヶ所ありますが(5枚目写真)、あとは白く全体的にきれいです。質店で購入しました。#ルイヴィトン#長財布
http://narcologia.ru/goods/protein523634.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly941284.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring291096.html
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