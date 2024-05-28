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ルイヴィトン ダミエ 白 長財布 LOUIS VUITTON 美品
商品番号 N30969849739
商品名

ルイヴィトン ダミエ 白 長財布 LOUIS VUITTON 美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ横21,5縦11マチ2カード入12枚可能ファスナー、お札入各2箇所シリアルはMl1100。小銭入れなどは薄い汚れがあります。リング近くに少し革が黄色くなっているのが一ヶ所ありますが(5枚目写真)、あとは白く全体的にきれいです。質店で購入しました。#ルイヴィトン#長財布
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