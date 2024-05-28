ルイヴィトン ダミエ 白 長財布 LOUIS VUITTON 美品

サイズ横21,5縦11マチ2カード入12枚可能ファスナー、お札入各2箇所シリアルはMl1100。小銭入れなどは薄い汚れがあります。リング近くに少し革が黄色くなっているのが一ヶ所ありますが(5枚目写真)、あとは白く全体的にきれいです。質店で購入しました。#ルイヴィトン#長財布



美品 ルイヴィトン 長財布 ポルトフォイユ・サラ ダミエ アズール ...



LOUIS VUITTON - 【本物保証】 箱・布袋付 美品 ルイヴィトン LOUIS ...



極美品 】ルイヴィトン ダミエ アズール タヒチコレクション 長財布 ...



極上美品❣ヴィトン ダミエ アズール ポルトフォイユ サラ 長財布 ...



美品✨ルイヴィトン✨ダミエ アズール ジッピーウォレット 長財布 誠実 ...



NEW好評 LOUIS VUITTON - ルイヴィトン ダミエ アズール ジッピー ...



ルイヴィトン（LOUIS VUITTON）ジッピーウォレット｜ダミエアズール ...



LOUIS VUITTON - ルイヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ...



美品 ルイヴィトン 長財布 ポルトフォイユ・サラ ダミエ アズール ...



極美品】ルイヴィトン ダミエ アズール ジッピー オーガナイザー 長 ...



1円 極美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ジッピーウォレット 長 ...



美品】ルイヴィトン ダミエ アズール ジッピー 長財布 白 ホワイト 新 ...



LOUIS VUITTON - 【美品】LOUIS VUITTON ジッピーウォレット ダミエ ...



LOUIS VUITTON (ルイ・ヴィトン) モノグラム ポルトフォイユ・ジャンヌ ...



新型 美品 ルイヴィトン ダミエアズール ポルトフォイユエミリー ...