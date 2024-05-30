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クロコダイル　型押し　ハンドバッグ　レザー　高品質　ブラック
商品番号 B59218851441
商品名

クロコダイル　型押し　ハンドバッグ　レザー　高品質　ブラック
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイル柄のハンドバッグです。こちら姉の物です。情報がなく素材などは分かりませんが、光沢のあるクロコダイル柄のハンドバッグです。また画像では黒に見えるのですが、実際は黒に焦茶が混ざった様な色です。光の当たり具合によって黒に見えたりします。ファスナー部分　YKKYKKのファスナーは耐久性が高く、安価な物とは違います！(サイズ)直径約　27センチ高さ約　31センチ　(持ち手含む)(素人採寸のため多少の誤差あります)よろしくお願いします！種類···ハンドバッグカラー···ブラウンカラー···ブラック#ファッション#ワニ#高級#高品質
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http://narcologia.ru/goods/Addict20718.html
http://narcologia.ru/goods/choice334985.html
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