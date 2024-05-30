クロコダイル　型押し　ハンドバッグ　レザー　高品質　ブラック

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商品詳細
クロコダイル柄のハンドバッグです。こちら姉の物です。情報がなく素材などは分かりませんが、光沢のあるクロコダイル柄のハンドバッグです。また画像では黒に見えるのですが、実際は黒に焦茶が混ざった様な色です。光の当たり具合によって黒に見えたりします。ファスナー部分 YKKYKKのファスナーは耐久性が高く、安価な物とは違います！(サイズ)直径約 27センチ高さ約 31センチ (持ち手含む)(素人採寸のため多少の誤差あります)よろしくお願いします！種類···ハンドバッグカラー···ブラウンカラー···ブラック#ファッション#ワニ#高級#高品質
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