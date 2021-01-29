未使用✨️ ポールスミス 牛革 ショルダーバッグ クラッチバッグ 2way

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ご覧頂きありがとうございます!!値段でお悩みでしたらご相談致しますので、お気軽にコメントお寄せください♫□ブランドPaulSmithポールスミスポール・スミス□アイテムクロスオーバーストライプミニショルダーショルダーバッグレディース洗練されたスタイルに、モダンなディテールをアクセントにした、ポール・スミスらしいハイエンドな「クロスオーバーストライプタブ」シリーズ。大人気シリーズのミニショルダーバッグです。ポール・スミスのシグネチャ−ストライプをタブ状にはめ込んだ特殊なハンドクラフトテクニックが、さりげなくストライプを際立たせたデザインです。シックな3色のカラーコンビネーションのボディが特徴的で、より一層モダンな雰囲気に仕上げています。ストラップは取り外し可能で、クラッチバッグとしてもお使い頂けます。落ち着いたカラーリングとデザインなので、タイムレスにお使い頂ける一品。フォーマルなシーンにもデイリーにも使えるデザインで一つあるととっても重宝します。□サイズ幅:20.5cm高さ:14.0cmマチ:6.2cm平置き実寸です。素人採寸ですので多少の誤差はご容赦願います。□状態新品、未使用ですが自宅保管の為細かなスレ、傷、シワ等ございます。※ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。□カラーネイビー紺カーキ(ショルダー)□素材牛革レザー□付属品保存袋□配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。土日祝は発送できない場合がございます。らくらく便からゆうゆう便に変更する場合がございます。発送後に変更のご連絡致しますのでご了承ください。急ぎの際は取引連絡にてお伝えください。ご対応いたします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。