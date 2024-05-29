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【極美品】ZARAザラ シフォン マーメイドワンピース ドレス マキシ丈 レトロ
商品番号 D57798617409
商品名

【極美品】ZARAザラ シフォン マーメイドワンピース ドレス マキシ丈 レトロ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❮仕様❯Ｖネックキャンディースリーブ、袖口ゴムフロントフリルウエストゴムスリット入りフレアワンピース、シアーワンピースきれいめ、カジュアル◎157cmの私が着て、くるぶしが隠れるくらいの丈です(*ᴗˬᴗ)⁾⁾❮サイズ❯肩幅/約39cm身幅/約43cm袖丈/約59.5cmウエスト/約62~80cm(ゴムで伸びます)総丈/約125cmsize/S~M㊟平置きにて素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。❮カラー・柄❯ブラックブルーレッドオフホワイト総柄、フラワー、花柄❮素材❯表地ポリエステル100%裏地レーヨン100%ストレッチ(伸縮性)なし透け感・シアーあり裏地あり❮状態❯ダメージ・汚れ無しクリーニング済み❍梱包・発送について❍・水濡れ防止の専用袋に入れた後、緩衝材を使い封筒または箱に入れてお送りいたします。・ご注文を頂いてから48時間以内に発送するよう心掛けています。万が一遅れてしまう場合はご連絡いたします。❍その他❍・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。・自宅保管の商品となりますが、ペットや喫煙者はおりません。・商品説明、写真をご覧のうえでご不明な点がございましたら、コメントにてご相談ください。即購入OKです✿
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