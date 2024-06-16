★専用となりました★

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商品番号 S67726930664
商品名

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ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春,夏GIVENCHYジバンシーの新品ジャケットです。黒地に花柄のデザイン。セットアップでしたがジャケットのみの出品です。フォーマルジャケットとしても普段使いでも着用可能。綺麗な状態です！サイズ表記10Мくらい着丈肩から56cm身幅脇から脇49cm袖丈肩の辺りから24cm質問なければ即購入OKです！ハナエモリ、ユキコハナイ、ジュンアシダ、レリアン、等がお好きな方にもオススメです。#かえるちゃん0218A-15
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