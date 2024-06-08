プラージュロゴTシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー…アイボリー(バニラ色に近い)袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏アイテム説明２枚目平置き寸法身幅56.5㎝身丈69㎝肩幅52㎝袖丈21㎝素材綿38%レーヨン38％ポリエステル24%一回着用し自宅保管していました。ホームクリーニング済みです。目立った傷等はありませんが、中古品ですので、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。※小さく折り畳んでの発送になります。発送時にたたみジワ等、発生する場合がございますことをご了承ください。