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プラージュロゴTシャツ
商品番号 D35268465353
商品名

プラージュロゴTシャツ
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー…アイボリー(バニラ色に近い)袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏アイテム説明２枚目平置き寸法身幅56.5㎝身丈69㎝肩幅52㎝袖丈21㎝素材綿38%レーヨン38％ポリエステル24%一回着用し自宅保管していました。ホームクリーニング済みです。目立った傷等はありませんが、中古品ですので、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。※小さく折り畳んでの発送になります。発送時にたたみジワ等、発生する場合がございますことをご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/protein148234.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney647649.html
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