イッセイスポーツ　I.S チサトツモリタンクトップ

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商品詳細
希品！80年代のI.Sミヤケイッセイインターナショナルのチサトツモリデザインのタンクトップ。右肩のところ1箇所虫食いがあります。（写真6）素人採寸 平置き 身幅39㎝着丈58㎝長い保管してました。レア古着なので、使用感や1箇所虫食いあり、ご理解ある方へ宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis271544.html
http://narcologia.ru/goods/seamless585329.html
http://narcologia.ru/goods/cotton311261.html
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