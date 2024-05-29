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イッセイスポーツ　I.S チサトツモリタンクトップ
商品番号 K82530944143
商品名

イッセイスポーツ　I.S チサトツモリタンクトップ
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希品！80年代のI.Sミヤケイッセイインターナショナルのチサトツモリデザインのタンクトップ。右肩のところ1箇所虫食いがあります。（写真6）素人採寸　平置き　身幅39㎝着丈58㎝長い保管してました。レア古着なので、使用感や1箇所虫食いあり、ご理解ある方へ宜しくお願いします。
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